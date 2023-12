U.S. Steel : robuste ?

(Boursier.com) — U .S. Steel, le géant américain de la sidérurgie, a fourni hier une estimation de bénéfice net ajusté par action pour le quatrième trimestre 2023 allant de 20 à 25 cents, à comparer à un consensus de 19 cents. L'Ebitda ajusté du quatrième trimestre 2023 devrait être d'environ 250 millions de dollars. Commentant les prévisions, le directeur général David B. Burritt a déclaré : "Nos performances attendues pour le quatrième trimestre sont conformes aux commentaires fournis lors de notre publication de résultats d'octobre (...). Notre carnet de commandes diversifié nous a permis de réutiliser les tonnes touchées par la grève vers d'autres clients. Dans notre segment Tubulaire, l'augmentation des expéditions devrait plus que compenser l'impact de la baisse des prix de vente. Nous nous concentrons sur les choses que nous pouvons contrôler et nous espérons réaliser un autre trimestre de solides performances (...). Pour l'avenir, les marchés nationaux de l'acier s'améliorent, la demande des clients augmente et les prix de vente spot progressent".