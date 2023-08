U.S. Steel repousse une offre à 7,3 milliards de dollars

(Boursier.com) — U .S. Steel bondit de 23% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe sidérurgique américain étudie ses options après avoir repoussé une offre d'acquisition de Cleveland-Cliffs pour 7,25 milliards de dollars. Une telle opération aurait donné naissance à un nouveau colosse sectoriel, mais U.S. Steel préfère donc évaluer les alternatives à cette proposition en cash et actions représentant 35$ par titre. Cleveland-Cliffs a toutefois été invité à participer à la revue stratégique. United States Steel Corporation a confirmé ainsi avoir invité Cleveland-Cliffs Inc. à participer à son processus d'examen stratégique précédemment annoncé. La société a entamé un processus d'examen formel, avec l'aide de conseillers financiers et juridiques externes, afin d'évaluer les alternatives stratégiques pour la société après avoir reçu "plusieurs propositions non sollicitées allant de l'acquisition de certains actifs de production à la prise en compte de l'ensemble de la société".

U.S. Steel a donc reçu une proposition non sollicitée en cash et en actions de Cleveland-Cliffs pour acquérir toutes ses actions en circulation. "U.S. Steel n'a pas été en mesure d'évaluer correctement la proposition car Cleveland-Cliffs a refusé de s'engager dans le processus nécessaire et habituel pour apprécier l'évaluation et la certitude à moins qu'U.S. Steel n'accepte à l'avance les conditions économiques de la proposition", indique le groupe. Cliffs a précisé pour sa part avoir soumis sa proposition le 28 juillet et reçu une lettre de rejet dimanche, l'offre ayant été jugée "déraisonnable".