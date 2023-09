U.S. Steel en grande forme, avant l'OPA ?

(Boursier.com) — U .S. Steel, le producteur américain d'acier, a indiqué hier que ses profits allaient dépasser les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre, avec la hausse des prix et la baisse des coûts de matériaux. Le groupe précise que sur le trimestre, tous ses segments ont surperformé. Les prévisions du troisième trimestre comprennent l'impact anticipé de la grève de l'United Auto Workers (UAW), qui frappe les 'Big Three' américains de l'automobile depuis quatre jours. U.S. Steel dit tabler sur un bpa ajusté allant de 1,10 à 1,15$ sur le trimestre, contre environ 1$ de consensus. L'Ebitda ajusté est anticipé à environ 550 millions de dollars. Le groupe prévoit par ailleurs de terminer le trimestre avec une situation de trésorerie de 3 milliards de dollars.

Le mois dernier, le groupe avait fait savoir qu'il avait fait l'objet de multiples propositions, allant d'un rachat partiel à une acquisition totale. Cleveland-Cliffs, en particulier, avait effectué une offre de 7,3 milliards de dollars. L'offre à 35$ par action de 'Cleveland' avait été repoussée par U.S. Steel et jugée "déraisonnable", malgré la prime immédiate de plus de 40% alors offerte. ArcelorMittal considère aussi une proposition, selon Reuters.