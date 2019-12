U.S. Steel alerte et réduit la voilure

U.S. Steel alerte et réduit la voilure









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — U.S. Steel a annoncé hier soir une performance financière très décevante. Le groupe sidérurgique américain a livré ainsi un avertissement sur ses résultats pour le quatrième trimestre. Il a décidé de réagir en réduisant son dividende et en mettant un terme aux rachats d'actions, mais aussi en ajustant ses effectifs et en suspendant certaines opérations. Le groupe prévoit désormais une perte ajustée de 1,15$ par titre pour son quatrième trimestre, alors que le consensus était de 62 cents de perte ajustée. Le dividende est ramené à 1 cent par titre contre 5 cents auparavant. Les rachats de titres sont suspendus. Jusqu'à 1.545 postes pourraient par ailleurs être supprimés. Pour 2020, l'estimation de dépenses de capitaux est abaissée à 875 M$.