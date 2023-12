U.S. Steel : +28% avec l'OPA de Nippon Steel !

(Boursier.com) — U .S. Steel s'enflamme de 28% sur les 50$ avant bourse à Wall Street. Le géant japonais Nippon Steel vient en effet de dévoiler une offre sur le sidérurgiste américain d'un montant de 14,9 milliards de dollars dette comprise. Cette annonce intervient quelques mois après la mise en vente de l'Américain. L'offre de Nippon est libellée à 55$ par titre, ce qui représente une prime d'environ 40% sur la clôture de vendredi et de 142% par rapport aux cours antérieurs à l'annonce d'un processus d'examen stratégique le 11 août. Nippon Steel, quatrième acteur mondial de la sidérurgie, mise donc gros sur les Etats-Unis, afin de compenser la baisse de la demande au Japon. Le Japonais a obtenu des engagements financiers pour l'accord et entend ainsi atteindre les 100 millions de tonnes de capacité mondiale d'acier brut.

U.S. Steel avait précédemment rejeté une offre de 7,3 milliards de dollars de Cleveland-Cliffs. Reuters indiquait en août qu'ArcelorMittal envisageait aussi une offre dans le cadre du processus de vente de l'Américain. U.S. Steel, basé à Pittsburgh, produit notamment de l'acier pour l'industrie automobile ou les énergies renouvelables. Les sociétés ont convenu qu'U.S. Steel conserverait son nom et son siège social. Nippon a également déclaré qu'il honorerait tous les accords conclus par l'Américain avec le syndicat United Steelworkers, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne soutiendrait aucun soumissionnaire étranger.