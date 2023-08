Tyson Foods veut céder ses activités chinoises

(Boursier.com) — Tyson Foods, le groupe alimentaire américain, exportateur de boeuf et de poulet, explore ses options comprenant une cession potentielle des activités chinoises, selon des personnes ayant connaissance du dossier, citées par l'agence Bloomberg. Le processus en serait à un stade initial et certaines firmes de private equity auraient exprimé leur intérêt pour l'activité, d'après les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées, l'information étant privée. Les délibérations seraient donc en cours et Tyson pourrait encore décider de conserver cette activité. Reuters a indiqué pour sa part que Tyson cherchait à vendre son activité volailles, et aurait engagé Goldman Sachs en tant que conseil.