Tyson Foods : trimestre musclé, mais pressions sur les marges

(Boursier.com) — Tyson Foods a annoncé pour son second trimestre des comptes supérieurs aux attentes, mais prévient également de pressions accrues sur ses marges. Pour le second trimestre fiscal, le groupe alimentaire américain a réalisé un bénéfice net de 476 millions de dollars et 1,3$ par titre, contre 376 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,34$, contre 80 cents un an avant et 1,15$ pour le consensus FactSet. Les revenus ont totalisé quant à eux 11,3 milliards de dollars, contre 10,9 milliards sur la période comparable de l'an dernier et 11,2 milliards de consensus. Dean Banks, CEO du groupe, indique que Tyson voit des pressions substantielles en termes d'inflation sur sa chaîne d'approvisionnement, ce qui créera probablement des pressions sur les marges au second semestre fiscal.