Tyson Foods : sans relief à Wall Street

(Boursier.com) — Tyson Foods a publié ce lundi, au titre de son quatrième trimestre fiscal, des revenus totalisant 13,35 milliards de dollars contre 13,74 milliards un an avant. La perte opérationnelle se situe à 463 millions de dollars, contre 766 millions de bénéfices un an plus tôt. Le profit opérationnel ajusté est de 236 millions de dollars, contre 823 millions un an auparavant. La perte par action part du groupe ressort à 1,31$ et le bénéfice ajusté par action s'établit à 37 cents. Le consensus était logé à 29 cents de bpa ajusté pour 13,73 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le groupe alimentaire américain, victime de la faiblesse de la demande, rate donc le consensus de revenus. La guidance de chiffre d'affaires pour l'exercice juste entamé est également décevante, le géant des viandes emballées s'attendant à des ventes stables, comparées au CA de 52,9 milliards de dollars réalisé pour l'exercice 2023. Le groupe subit la baisse des prix des poulets et du porc, ainsi que la faible demande en produits bovins.