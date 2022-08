Tyson Foods rate le consensus de profit

(Boursier.com) — Tyson Foods, le groupe alimentaire américain actif notamment dans la production de boeuf, a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice inférieur aux attentes, mais des revenus supérieurs au consensus des analystes. La hausse des prix a compensé le déclin des volumes, mais les pressions sur les marges se font ressentir. Le bénéfice net sur ce trimestre clos début juillet a été de 750 millions de dollars soit 2,07$ par titre, contre 749 millions de dollars et 2,05$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,94$, contre 2,7$ un an avant et 1,97$ de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé 13,5 milliards de dollars, en augmentation de 8,2%, contre 13,3 milliards de consensus. Les prix ont progressé de 8,1%, mais les volumes se sont tassés de 1,9%. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré que le département américain de l'Agriculture (USDA) indiquait que la production nationale de protéines (boeuf, poulet, porc et dinde) devrait être stable par rapport à 2021.