Tyson Foods : pressions sur les marges

(Boursier.com) — Tyson Foods, le groupe alimentaire américain, a raté le consensus de profit sur le trimestre clos avec la contraction des marges. L'exportateur de boeuf et de poulet a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal, clos début octobre, un bénéfice net de 538 millions de dollars soit 1,5$ par titre, contre 1,36 milliard et 3,71$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,63$, contre 1,7$ de consensus FactSet. Les revenus ont augmenté de 7% à 13,7 milliards de dollars, contre 13,5 milliards de consensus de marché.