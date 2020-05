Tyson Foods décroche après les comptes

(Boursier.com) — Tyson Foods est attendu en forte baisse à Wall Street après sa publication trimestrielle. Le producteur américain de viandes a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice net de 364 millions de dollars, soit 1$ par titre, contre 426 millions de dollars et 1,17$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 77 cents, alors que le consensus FactSet était logé à 1,04$. Les ventes ont totalisé 10,89 milliards de dollars, contre 10,44 milliards un an plus tôt et 10,96 milliards de consensus. Le groupe aux marques Jimmy Dean ou Hillshire Farm estime que les bas niveaux de productivité et la hausse des coûts devraient persister à court terme, jusqu'à ce que les effets de la crise sanitaire se dissipent.