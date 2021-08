Tyson : effet boeuf !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tyson Foods accélère, en hausse de près de 6% à Wall Street ce lundi sur les 75$, le groupe alimentaire américain ayant bénéficié sur le trimestre clos des activités dédiées au boeuf. Cette publication intervient alors que Tyson va se retrouver face à un concurrent de poids sur le segment poulet, suite au rachat de Sanderson Farms pour 4,53 milliards de dollars par Cargill et Continental Grain. Tyson a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 749 millions de dollars soit 2,05$ par titre, contre 526 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes à 2,7$, contre 1,61$ de consensus FactSet. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 12,48 milliards de dollars, contre 10 milliards un an avant et 11,5 milliards de consensus FactSet.

Avec la forte demande en boeuf, Tyson se permet de relever ses prévisions 2021 de revenus entre 46 et 47 milliards de dollars. Le management précise également la nécessité de relever les prix face à la progression des coûts.