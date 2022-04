Txcom : serein pour 2022

(Boursier.com) — Txcom a enregistré pour l'année 2021 un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au niveau des comptes sociaux (11,8 ME en 2020). En excluant le chiffre d'affaires lié à la refacturation interne, le chiffre d'affaires est passé de 10,3 ME en 2020 à 9,5 ME en 2021. Cette baisse est liée à la fois à l'activité tags Rfid et à l'activité impression thermique (respectivement en raison de la baisse du marché aéronautique et aux difficultés d'approvisionnement sur le marché des composants électroniques ayant entrainé des retards en termes de production et de livraison de certaines commandes).

Txcom réalise 71% de son chiffre d'affaires à l'export sur son périmètre historique. Grâce notamment à une bonne maîtrise de ses coûts et malgré une baisse du chiffre d'affaires de- 8%, Txcom a réussi sur 2021 à augmenter son résultat courant de +20% par rapport à celui de 2020 (pour atteindre 13% de son chiffre d'affaires 2021). En ne tenant pas compte de la facturation intragroupe, le résultat courant atteint 15% du chiffre d'affaires 2021.

Au-delà de cette performance opérationnelle, le résultat net après impôt 2021 a bénéficié de la vente d'un fonds de commerce (celui lié à l'automatisation des gaz liquéfiés de l'air). Ceci a permis d'atteindre 1,56 ME de résultat ret après impôt.

En consolidé, le chiffre d'affaires total de l'année 2021 s'établit à 4,2 ME, soit une augmentation de +40% en 1 an. Ceci a notamment permis : de diviser en une année les pertes d'exploitation par 4 ; d'atteindre l'équilibre en 2021 sur une des 3 activités et sur les 2 autres activités d'atteindre l'équilibre sur le 2nd semestre 2021.

Bilan et perspectives

Au 31 décembre 2021, la structure financière de Txcom est très solide avec des Fonds Propres consolidés à hauteur de 9,56 ME, et une trésorerie disponible d'environ 8,71 ME qui va permettre de résister aux conséquences économiques liées au virus du COVID-19 et aux problèmes d'approvisionnements, ainsi qu'aux conséquences non chiffrables de la guerre en Ukraine.