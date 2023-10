TXCom perd un tiers de chiffre d'affaires sur le 1er semestre

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2023, TXCom a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 4,83 millions d'euros (en baisse de -33% par rapport au 1er semestre 2022) du fait de :

- La baisse d'activité sur l'impression thermique (-550 kE),

- A l'arrêt des activités de tags Rfid et de distribution des matériels de boulangerie (environ -1,25 ME au total sur l'ensemble du semestre),

- La baisse d'activité sur la fabrication de matériels de boulangerie (environ -750 kE).

Par ailleurs, TXCom confirme l'arrêt de l'activité portiques antivol à la fin du 1er semestre 2023.

Malgré ces évolutions, le groupe TXCom a pu afficher un résultat courant positif de 663 kE sur le 1er semestre 2023 (1,05 ME au titre du 1er semestre 2022 (baisse de -37%).

Au 30 juin 2023, la structure financière du Groupe TXCom reste solide avec des fonds propres à hauteur de 9,9 ME, et une trésorerie disponible à hauteur de 8,1 ME.

Perspectives

Concernant l'activité d'impression thermique, elle devrait se maintenir au niveau de S1 2023, sauf évènement économique majeur ayant un fort impact récessif. Les activités électrovannes et vérins devraient être en baisse par rapport au 1er semestre 2023. Au vu du contexte économique particulièrement compliqué pour les artisans boulangers (hausse des factures d'électricité) et des difficultés pour trouver des financements leur permettant d'investir dans des nouveaux matériels, TXCom dit "malheureusement s'attendre à un chiffre d'affaires très faible sur le 2e semestre 2023 pour l'activité boulangerie, et donc à des pertes importantes malgré les baisses de coûts opérées durant le 1er semestre 2023".

TxCom revient sur la signature, en date du 24 juillet, d'une promesse de vente auprès d'un promoteur immobilier pour la cession de son siège social situé au 10 avenue Descartes au Plessis Robinson. TxCom rappelle que lorsque toutes les conditions suspensives seront levées, TXCom pourra faire valoir la vente de sa parcelle au prix de 13,5 ME.