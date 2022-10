Txcom : le second semestre sera plus calme

(Boursier.com) — Pour ses comptes sociaux, Txcom a enregistré, pour le 1er semestre de l'année 2022, un chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros (5,15 ME hors refacturation interne). Il est en hausse de 7% (hors facturation interne) par rapport à 1er semestre 2021 (5,32 ME), du fait d'une hausse du chiffre d'affaires liée aux activités de vérins et d'électrovannes et d'un chiffre d'affaires soutenu de l'impression thermique.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre a nettement progressé pour atteindre 1,1 ME (544 kE au 1er semestre 2021) soit une rentabilité opérationnelle de 21% par rapport au chiffre d'affaires hors refacturation interne.

Le résultat net après impôt a doublé passant de 443 kE pour le 1er semestre 2021 à 994 kE au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2022, la structure financière de Txcom est solide avec des fonds propres de 14,4ME, et une trésorerie disponible à hauteur de 8,5 ME.

Pour ses comptes consolidés, Txcom a enregistré pour le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 7,21 ME (6,5 ME au 1er semestre de l'année 2021).

Grâce à une bonne maîtrise de ses coûts, le groupe Txcom a pu réaliser un résultat courant consolidé de 1,05 ME, bien plus élevé que les 558 kE de 1er semestre 2021. Au 30 juin, la structure financière du Groupe Txcom est très solide avec des fonds propres à hauteur de 15,1 ME, et une trésorerie disponible à hauteur de 8,6 ME.

Perspectives

Au 2e semestre, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'impression thermique va baisser, les clients dans l'impression thermique disposant de stocks trop importants. De plus les volumes sur les tags sont très limités. Txcom envisage d'ailleurs l'arrêt de cette activité.