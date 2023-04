TXCOM : forte hausse du résultat d'exploitation

(Boursier.com) — TXCOM a enregistré pour l'année 2022 un Chiffre d'Affaires au niveau des Comptes Sociaux de 10,4 ME (contre 10,9 ME en 2021). En excluant le CA lié à la refacturation interne, le CA est passé de 9,5 ME en 2021 à 9,1 ME en 2022.

Grâce notamment à une bonne maîtrise de ses coûts et malgré une baisse du CA de -5%, TXCOM a réussi à augmenter son Résultat d'Exploitation de +75% sur 2022 par rapport à celui de 2021 (pour atteindre 19% de son CA 2022). En ne tenant pas compte de la facturation intra-groupe, le Résultat d'Exploitation a même atteint 21% du CA 2022.

Au niveau de l'exercice 2022, afin de couvrir le risque que fait peser la filiale IDF Fournil sur la société TXCOM, cette dernière a comptabilisé une dépréciation de ses actifs de 1,1 ME.

Pour rappel, les Comptes Sociaux de l'exercice 2021 avaient bénéficié de la cession des activités exercées au sein de l'entité NAFTIS (solutions informatiques liées à l'automatisation des enlèvements liquides dans les centrales de production de gaz liquéfiés de l'air).

Le Chiffre d'Affaires lié aux matériels pour les acteurs de la Boulangerie-Pâtisserie, autre activité significativement contributive au niveau des Comptes Consolidés, s'inscrit en stagnation au cours de l'exercice 2022 par rapport à l'année 2021, soit un CA global autour de 3,8 ME comme l'année précédente.

Les comptes consolidés sont impactés de manière significative par les activités liées à la boulangerie et en particulier la distribution de matériels de boulangerie qui a elle seule a réalisé 0,3 KE de pertes.

Bilan et perspectives

Au 31 Décembre 2022, la structure financière de TXCOM est très solide avec des fonds propres au niveau des comptes sociaux de 10,2 ME et une trésorerie disponible d'environ 7,6 ME. De ce fait, malgré un ralentissement de l'activité inévitable en cette période d'incertitude, le management de TXCOM reste serein sur la poursuite d'activité sur l'année 2023.

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 28 octobre 2022, la société TXCOM a décidé l'arrêt définitif de l'activité liée aux tags RFID.

Par ailleurs, le groupe TXCOM a également décidé en fin d'année 2022 d'arrêter l'activité de distribution de matériels de boulangerie sur l'Ile de France ; de ce fait aucun Chiffre d'Affaires sur cette activité ne sera à comptabiliser sur l'année 2023.

Au vu du contexte économique particulièrement compliqué pour les artisans boulangers (hausse substantielle des factures d'électricité) et des difficultés pour eux à trouver des financements (la quasi-totalité de nos produits sont accompagnées de prêt ou de location financière) nous pouvons malheureusement nous attendre à une baisse conséquente du Chiffre d'Affaires lié à cette activité et à des pertes significatives malgré les baisses de coûts opérées sur la fin de l'année 2022.

Enfin, du fait de la baisse significative d'activité de portiques antivol, le groupe TXCOM a décidé d'arrêter progressivement cette activité qui, de ce fait, ne devrait plus générer aucun Chiffre d'Affaires à partir du 2nd semestre 2023.

Lors de sa réunion arrêtant les comptes annuels 2022, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale une résolution visant la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action.