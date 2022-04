Twitter va tester un changement majeur, mais cela n'a rien à voir avec Elon Musk (!)

(Boursier.com) — L 'équipe de communication de Twitter vient d'annoncer le lancement de tests sur une fonctionnalité d'édition des tweets dans les mois à venir, "pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est possible". Cette fonction était attendue de longue date par les utilisateurs du réseau social à l'oiseau bleu, afin de pouvoir corriger ou modifier certains messages. "Maintenant que tout le monde se demande... Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière ! Non, nous n'avons pas eu l'idée suite à un sondage", ironise Twitter, alors que son nouvel actionnaire majeur, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui vient de prendre 9,2% des parts pour près de 3 milliards de dollars et va entrer au conseil d'administration, avait livré justement un sondage sur le sujet qui avait recueilli une très grande proportion de votes favorables.

now that everyone is asking... > >yes, we've been working on an edit feature since last year! > >no, we didn't get the idea from a poll 😉 > >we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn't, and what's possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms), via Twitter

"Voulez-vous un bouton d'édition ?", avait sondé Musk pas plus tard qu'hier. Sur 4,4 millions de votants, 73,6% avaient répondu "yse" (yes raté) et 26,4% "on" (no raté).

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

L'influence de Musk se fait donc déjà sentir sur le réseau social dirigé par Parag Agrawal - successeur de Jack Dorsey. Rappelons que le CEO de Tesla et patron de SpaceX va donc prendre place au conseil d'administration. Sa participation sera tout de même limitée à 15% du capital de Twitter...