Twitter : s'en tire bien même sans Donald Trump

(Boursier.com) — Twitter a publié mardi soir des résultats de bonne facture pour le 4e trimestre 2020, tout en faisant état d'un nombre d'utilisateurs actifs un peu inférieur aux attentes des marchés. A Wall Street, l'action Twitter a fluctué après cette publication dans les cotations post-séance, avant de s'orienter en hausse d'environ 4%. Le titre avait terminé mardi soir à 59,87$, son plus haut niveau depuis 7 ans, et a bondi de 67% depuis un an.

Pour le trimestre achevé fin décembre, le bénéfice net du réseau social américain a atteint 222 millions de dollars, soit 29 cents par action, conforme aux attentes du consensus compilé par le cabinet FactSet. Les ventes de Twitter ont bondi de 28% pour atteindre 1,29 milliard de dollars, alors que le consensus tablait sur 1,18 Md$. C'est la deuxième fois de son histoire que Twitter parvient à dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires trimestriel.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables a bondi de 27% en un an pour atteindre 192 millions fin décembre, mais les analystes s'attendaient à un peu mieux, à 193,5 millions. Cet indicateur, dont dépend la capacité du groupe à attirer les annonceurs publicitaires, est très suivi. Wall Street le scrute d'autant plus cette fois-ci que Twitter a banni le mois dernier son utilisateur le plus célèbre, Donald Trump, qui revendiquait presque 89 millions de "followers".

Twitter a par ailleurs estimé "modeste" l'impact des dernières modifications du système d'exploitation iOS d'Apple, qui permet aux utilisateurs de mieux protéger leurs données personnelles , ce qui pourrait avoir un impact négatif pour les autres réseaux, dont Twitter, Facebook, Snap ou encore Pinterest.

Le directeur financier Ned Segal a décrit dans un communiqué un trimestre marqué par "une performance meilleure que prévue dans tous les produits et les zones géographiques majeurs".