Twitter s'effondre, alors que Musk suspend son acquisition !

(Boursier.com) — Le titre Twitter tombe de 14% à 38,7$ avant bourse à Wall Street, alors que l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui promettait d'acquérir le réseau social média pour 54,2$ par titre, 44 milliards de dollars au total, vient de suspendre son offre ! "L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs", vient ainsi de tweeter l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, avec un lien sur un article Reuters relatif à ces estimations de "faux", article datant du 2 mai.

Cet article de l'agence de presse évoquait l'estimation de Twitter selon laquelle les faux comptes et spams représentaient moins de 5% du total des utilisateurs actifs quotidiens monétisables sur le premier trimestre. Sur la période, le réseau social disposait de 229 millions d'utilisateurs à qui il était proposé des publicités.

Musk, qui avait proposé en avril le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, avait par ailleurs estimé qu'une des priorités était de supprimer les 'spam bots' du réseau.

Rappelons aussi que l'offre de 44 milliards de dollars d'Elon Musk pour acheter le réseau social média Twitter fait l'objet d'un examen plus minutieux à Washington à la suite d'un rapport selon lequel la Securities and Exchange Commission des États-Unis chercherait à savoir s'il a enfreint les règles le mois dernier en divulguant trop tardivement une participation importante dans la plateforme. Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que la SEC enquêtait sur la soumission par Musk d'un formulaire que les investisseurs doivent remplir lorsqu'ils accumulent plus de 5% du capital d'une entreprise. La Federal Trade Commission examine pour sa part l'offre de l'homme le plus riche du monde pour sortir Twitter de la cote.

Musk avait révélé le 4 avril avoir acquis plus de 9% des parts de Twitter, une semaine plus tard que la réglementation ne le permet et en utilisant un dépôt généralement réservé aux investisseurs passifs. Il avait ensuite rectifié sa déclaration, et s'est depuis lancé dans une offre d'achat plus concrète.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a milité pour durcir les règles sur la façon dont les investisseurs doivent divulguer une participation majeure dans une entreprise. Il a appelé à plus de transparence et a proposé plus tôt cette année de réduire le temps maximum dont dispose un investisseur pour révéler qu'il a pris une position importante.

La SEC s'est confrontée à plusieurs reprises au directeur général de Tesla ces dernières années, et enquêtait déjà pour savoir si Elon Musk et son frère Kimbal avaient enfreint les règles en matière de délits d'initiés lors de la vente d'actions du constructeur automobile électrique à la fin de l'année dernière - ce que Musk a nié.

Fin avril, le milliardaire disait avoir sécurisé le financement de son éventuelle OPA sur Twitter. Depuis, Musk négociait encore avec des investisseurs potentiels. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, devait lui aussi prendre part au deal, tout comme l'entreprise Binance spécialisée dans les cryptomonnaies. L'Arabie saoudite devait conserver une participation. Musk avait aussi vendu pour plusieurs milliards de dollars de titres Tesla afin d'assurer sa part du financement.

L'opération semble donc prendre mauvaise tournure. Il faut dire que le "krach" des valeurs technologiques depuis début avril, avec un Nasdaq amputé de 3000 points, incite sûrement les investisseurs - y compris Musk - à la plus grande prudence.

Rappelons qu'Elon Musk devrait payer 1 milliard de dollars à Twitter s'il n'adhère finalement pas à l'accord précédemment scellé entre les deux parties. Néanmoins, notons que dans un autre tweet à l'instant, Musk ajoute qu'il est "toujours engagé dans l'acquisition". Le marché n'y croit pas un instant, puisque le cours de bourse est inférieur de près de 30% au prix de son offre, selon la tendance de pré-séance.