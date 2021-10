Twitter résiste au 'choc' Apple

(Boursier.com) — Twitter n'a pas démérité au troisième trimestre. Le réseau social média a affiché une croissance de 13% de son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens à 211 millions, dont 37 millions aux USA. Il s'agit d'une belle croissance, même si elle reste un peu en-deça des attentes du consensus (212,6 millions), face à la rude concurrence de rivaux tels que TikTok. Sur le trimestre clos fin septembre, Twitter a affiché des revenus publicitaires de 1,14 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Les revenus totaux ont été de 1,28 milliard de dollars, également conformes aux attentes des analystes et en augmentation de 37%, ce qui semble montrer que le groupe n'a pas été affecté par les évolutions des règles d'Apple en matière de vie privée. La perte opérationnelle a été de 743 millions de dollars, après une charge non récurrente de 766 millions. La perte nette a été de 537 millions de dollars et 67 cents par titre, contre un bénéfice net positif de 29 millions un an avant.

Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 1,5 à 1,6 milliard de dollars. Le groupe s'est efforcé d'ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que des salles de discussion audio pour attirer les utilisateurs, et a également déployé des améliorations de ses capacités publicitaires pour atteindre son objectif de doubler ses revenus annuels d'ici 2023. "Je suis fier de nos résultats du troisième trimestre. Nous améliorons la personnalisation, facilitons la conversation, diffusons des informations pertinentes et trouvons de nouvelles façons d'aider les gens à être payés sur Twitter", a déclaré Jack Dorsey, le directeur général de Twitter.