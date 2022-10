Twitter : Musk voudrait supprimer 75% des effectifs

(Boursier.com) — Elon Musk entendrait se débarrasser de près de 75% des employés du réseau social média Twitter, selon le Washington Post, qui confirme ainsi les récentes rumeurs. Citant des interviews et des documents, le Washington Post rapporte que Musk a déclaré aux investisseurs potentiels susceptibles de participer à son accord de rachat de 44 milliards de dollars, qu'il prévoyait de réduire l'effectif "gonflé" de l'entreprise à 2 000 personnes environ contre 7 500 actuellement. Il s'agirait d'une première étape dans son effort de redressement de l'entreprise californienne de médias sociaux. Citant des documents d'entreprise et des interviews, le Washington Post rapporte que même si Musk n'achète pas Twitter, bien que les "discussions sur la réduction des coûts" soient désormais suspendues, la direction actuelle avait l'intention de licencier près de 25% des employés d'ici la fin de l'année 2023 et de procéder également à d'importantes coupes dans les infrastructures.