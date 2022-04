Twitter : Musk veut éliminer les "bots"

(Boursier.com) — Twitter a gagné 0,77% hier soir pour terminer à 47,08$ à Wall Street. Elon Musk a obtenu un financement de 46,5 milliards de dollars pour acheter Twitter Inc et envisage une offre publique d'achat sur ses actions, a révélé jeudi un dossier auprès des régulateurs américains. Musk en personne s'est engagé à fournir 33,5 milliards de dollars, dont 21 milliards de dollars de capitaux propres et 12,5 milliards de dollars de prêts sur marge, pour financer la transaction.

Les banques, dont Morgan Stanley, ont accepté de fournir une autre dette de 13 milliards de dollars garantie contre Twitter lui-même, selon le dossier. Ces derniers éléments sont dévoilés alors que Twitter n'a pas répondu à l'offre de Musk, mais a adopté une "pilule empoisonnée" pour contrecarrer les efforts du milliardaire pour acheter la plateforme de médias sociaux pour un peu plus de 43 milliards de dollars.

Musk a déclaré que la société de médias sociaux devait être sortie de la cote pour se développer et devenir une plateforme de libre expression. L'offre de Musk, qui est le deuxième actionnaire de Twitter après avoir acquis 9,1% du capital, a attiré par ailleurs l'intérêt de certaines firmes de capital-investissement, dont Thoma Bravo et Apollo Global Management - qui envisagerait de financer n'importe quel accord et serait ouvert à travailler avec Musk ou tout autre acquéreur potentiel.

"Si notre offre sur Twitter réussit, nous vaincrons les spambots ou mourrons en essayant !", a lancé Musk il y a quelques heures sur le réseau social média, désireux d'authentifier "tous les vrais humains".