Twitter : Musk investirait jusqu'à 15 milliards de dollars dans le cadre d'une acquisition du groupe

(Boursier.com) — Twitter terminait hier soir en baisse de 4,7% à 46,16$ à Wall Street, toujours très loin du prix proposé par Elon Musk pour un rachat du réseau social média. L'homme le plus riche du monde serait prêt à investir personnellement entre 10 et 15 milliards de dollars pour sortir Twitter de la cote, a rapporté hier mardi le New York Post, citant deux sources proches du dossier. Le milliardaire, qui est le deuxième actionnaire de Twitter avec une participation de 9,1%, prévoit de lancer une offre publique d'achat dans environ 10 jours et a fait appel à Morgan Stanley pour arranger une dette supplémentaire de 10 milliards de dollars, selon ce même NYP. Musk, qui est également le directeur général de Tesla Inc, pourrait également être disposé à emprunter sur sa participation actuelle si nécessaire, une décision qui pourrait éventuellement rapporter plusieurs milliards de dollars supplémentaires, ajoute le New York Post. Rappelons que Twitter a adopté une "pilule empoisonnée" la semaine dernière pour se protéger de l'offre de rachat de 43 milliards de dollars de Musk.

Des sociétés de capital-investissement auraient aussi manifesté leur intérêt à participer à un deal pour l'acquisition de Twitter. Thoma Bravo, une société de capital-investissement axée sur la technologie, aurait contacté la plateforme de médias sociaux la semaine dernière pour explorer un rachat concurrent de l'offre de Musk. Apollo Global Management Inc envisagerait des moyens de financer n'importe quel accord et serait ouvert à travailler avec Musk ou tout autre soumissionnaire, ont déclaré des sources à Reuters. De nombreux investisseurs, analystes et banquiers d'investissement s'attendent à ce que le conseil d'administration de Twitter rejette l'offre de Musk dans les prochains jours, affirmant qu'elle est inadéquate.