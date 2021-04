Twitter : le nombre d'utilisateurs actifs déçoit au 1er trimestre

Twitter : le nombre d'utilisateurs actifs déçoit au 1er trimestre









(Boursier.com) — Twitter a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats trimestriels dépassant le consensus, mais le réseau social à l'oiseau bleu a fait état d'un nombre d'utilisateurs actifs un peu inférieur aux attentes. A la fin mars, le nombre d'utilisateurs quotidiens monétisables a pourtant augmenté de 20% sur un an, pour atteindre 199 millions dans le monde (+7 millions par rapport à la fin décembre 2020), mais les analystes s'attendaient à un peu mieux, autour de 200 millions.

Cette légère contre-performance a fait plonger le titre Twitter de plus de 11% jeudi soir dans les cotations post-séance à Wall Street. Avant ce coup de tabac, le titre avait cependant gagné plus de 20% depuis janvier, et il avait plus que doublé depuis un an (+126%).

La firme basée à San Francisco a fait état d'un bénéfice net de 68 millions au premier trimestre, contre une perte de 8,3 millions sur la même période 2020. En données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice par action (bpa) s'est établi à 16 cents, contre 14 cents attendus par le consensus du cabinet FactSet.

Les ventes ont grimpé de 28% à 1,04 milliard de dollars, contre 807,6 millions un an plus tôt, et là aussi supérieur aux attentes, logées à 1,03 Md$. Les revenus publicitaires ont grimpé de 32% sur un an, pour atteindre 899 M$.

Pour le 2e trimestre en cours, Twitter s'attend à une perte nette de 170 M$ à 120 M$ pour un revenu de 980 M$ à 1,08 Md$. Les analystes tablaient sur des ventes de 1,06 Md$ et sur une perte nette de 4 cents par action. La société a en outre estimé qu'il était trop tôt pour qu'elle mesure l'impact négatif éventuel des changements dans iOS 14.5, la dernière version du système d'exploitation d'Apple, qui permet aux internautes de bloquer les publicités.