Twitter : le chien préféré de Musk dévore l'oiseau bleu !

(Boursier.com) — Les recherches concernant le crypto-actif Dogecoin se sont envolées de 1.992% dans le monde ces dernières heures dans les moteurs Google, depuis qu'Elon Musk a changé le logo de Twitter, en remplaçant le fameux oiseau bleu par un chien Shiba Inu, symbole du Dogecoin, selon les données de Google Trends.

Les recherches "Acheter Doge" et "Acheter Dogecoin" ont également flambé de 1.044% et 253% et le prix du Dogecoin a bondi de plus de 30%... L'analyse réalisée par 6Takarakuji révèle que les recherches de "Dogecoin" ont globalement explosé, les données de Google Trends montrant que près des trois quarts (72%) des 25 recherches les plus populaires concernant Twitter au cours des derniers jours ciblaient ce changement de logo qui a créé un gros buzz parmi les internautes.

De nombreux utilisateurs peu familiers avec le Dogecoin ont dans le même temps été surpris par ce changement d'image : "Pourquoi y a-t-il un chien sur Twitter", "Logo de chien sur Twitter" et "Changement de logo Twitter" figurent ainsi parmi les recherches les plus populaires de ces dernières heures.

Chose promise...

En mars 2022, un utilisateur du célèbre réseau social avait suggéré à Musk d'acheter Twitter et de changer le logo de l'oiseau en "doge". Elon Musk a donc fini par suivre cette recommandation : L'homme d'affaire a même tweeté une capture d'écran de cette conversation datant d'il y a un an avec pour légende "comme promis"...

Le nom d'Elon Musk est associé au Dogecoin depuis que l'homme d'affaires l'a recommandé à de nombreuses reprises ces dernières années. Musk avait même annoncé dès la fin 2021 que Tesla accepterait les paiements en Dogecoin pour ses voitures.

Le patron de Tesla et SpaceX n'a jamais caché son intérêt pour cet altcoin à l'effigie du Shiba Inu, dans lequel il a d'ailleurs investi pour son propre fils...

Tesla Doge & — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter