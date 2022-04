Twitter : la croissance s'essouffle

(Boursier.com) — Twitter , qui a dernièrement accepté l'offre d'achat d'Elon Musk pour 44 milliards de dollars, a fait état d'une croissance plus forte que prévu du nombre d'utilisateurs du réseau social au premier trimestre (+16% à 229 millions) mais son chiffre d'affaires et ses recettes publicitaires ont été moins élevés qu'attendu. Les revenus ont atteint 1,2 milliard de dollars, en hausse de 16%, et légèrement en-deçà des attentes (1,23 Md$). Twitter n'avait plus enregistré une croissance aussi faible depuis six trimestres. Comme Snap et Meta Platforms, l'oiseau bleu a été confronté à une baisse des dépenses publicitaires en lien avec la guerre en Ukraine, l'inflation... Son bénéfice net est ressorti à 513,3 millions de dollars, ou 61 cents par action, contre 68 M$ et 8 cents par action, un an plus tôt.

Twitter a par ailleurs déclaré qu'une nouveauté mise en place il y a trois ans avait entraîné une erreur de calcul de son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables. "En mars 2019, nous avons lancé une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de lier plusieurs comptes distincts afin de passer facilement d'un compte à l'autre... Une erreur a été commise à ce moment-là, de sorte que les actions entreprises via le compte principal ont entraîné le comptage de tous les comptes liés comme mDAU". Par exemple, au quatrième trimestre 2021, Twitter avait revendiqué 216,6 millions utilisateurs dans le monde. Cependant, après un nouveau calcul, le chiffre était en réalité de 214,7 millions.

Compte tenu de l'acquisition en cours, Twitter a déclaré qu'il ne fournirait aucune orientation prospective et retirait tous les objectifs et perspectives précédents. L'année dernière, la société avait annoncé qu'elle visait un doublement de ses revenus annuels et 315 millions d'utilisateurs d'ici 2023.