Twitter : Jack Dorsey confirme sa démission !

(Boursier.com) — Twitter grimpe à Wall Street ce lundi, mais limite son rebond initial, alors que Jack Dorsey vient de confirmer... sur Twitter sa démission de Twitter. "Pas sûr que tout le monde soit au courant, mais j'ai démissionné de Twitter", ironise "Jack", alors que le réseau social s'était enflammé depuis une heure au sujet de ce départ. Après près de 16 ans au sein de la compagnie qu'il a cofondée, en tant que directeur général, président, président intérimaire ou exécutif, Dorsey a donc décidé qu'il était finalement temps pour lui de quitter ses fonctions.

Parag Agrawal, jusqu'alors CTO (directeur technique) du réseau social, va prendre les fonctions de CEO de Twitter. Dorsey évoque à ce sujet "un processus rigoureux" du board, qui a considéré toutes les options et a unanimement opté pour Parag. "Il était mon choix depuis un certain temps compte tenu de sa profonde compréhension de la compagnie et de ses besoins", assure Dorsey, qui souligne que son successeur était derrière chaque décision critique de la compagnie. Bret Taylor devient quant à lui président du conseil d'administration, ce dont se félicite également Jack Dorsey. "J'ai demandé à Bret de rejoindre notre conseil d'administration lorsque je suis devenu CEO, et il a été excellent (...)". Agrawal devient CEO à compter de ce jour. Dorsey servira au board le temps de la transition, après quoi il quittera le groupe, estimant critique qu'une compagnie puisse se passer de l'influence de ses fondateurs.