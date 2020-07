Twitter grimpe après les comptes

(Boursier.com) — Twitter, le réseau social média californien, qui a souffert la semaine dernière d'une faille majeure de sécurité ayant permis le piratage de comptes de célébrités, a publié pour son second trimestre des revenus de 683 millions de dollars et une perte de 1,23 milliard de dollars, 1,56$ par titre, contre un profit de 1,12 Md$ un an auparavant. Le consensus de marché était logé à 702 millions de dollars de recettes. Le bénéfice ajusté par action est une perte de 16 cents sur le trimestre écoulé, alors que le consensus était de -1 cent. Un an avant, à la même période, Twitter avait réalisé des revenus de 841 millions de dollars pour un bénéfice ajusté par titre de 20 cents. Jack Dorsey, le patron du groupe, préfère pour sa part insister sur le travail "payant" sur le produit, avec "une incroyable croissance de l'audience et de l'engagement". Le mDAU (nombre d'utilisateurs quotidiens) atteint 186 millions, une croissance de 34% en glissement annuel.

Face à la chute des revenus publicitaires, du fait de la pandémie et d'une pause dans les dépenses, Twitter envisage de nouvelles lignes d'activité, y compris une possible offre sur abonnement.