Twitter : face à Elon Musk, la firme de "private equity" Thoma Bravo étudierait une offre !

(Boursier.com) — Alors qu'Elon Musk a créé la surprise jeudi en dévoilant une offre d'achat non sollicitée sur Twitter, le 'New York Post' a affirmé dans la soirée que la société de capital-investissement Thoma Bravo travaillait elle aussi à une offre sur le réseau social américain, et pourrait donc s'afficher comme un rival du patron de Tesla et SpaceX.

Selon des sources citées par le journal américain, "un groupe de travail interne étudie de près" le dossier chez Thoma Bravo. Selon une des sources, la firme américaine de "private equity" pourrait servir de chevalier blanc pour Twitter et son directeur général Parag Agrawal. A ce stade, il n'est cependant pas certain que Thoma Bravo dépose une offre sur Twitter, a précisé le New York Post.

Thoma Bravo, qui a annoncé cette semaine l'acquisition de la société américaine de cybersécurité SailPoint pour 6,9 milliards de dollars, possède d'autres sociétés technologiques, dont McAffee, Landesk et Barracuda.

"Débloquer le potentiel de Twitter"

Elon Musk a donc surpris les marchés en annonçant jeudi une offre sur Twitter à 54,20$ par action, en précisant qu'il s'agissait de "ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d'actionnaire. Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer", a écrit Musk au président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor. Rappelons que Musk avait révélé récemment avoir acquis 9,2% du capital de Twitter.

Toutefois, l'homme le plus riche du monde a une nouvelle fois désarçonné les marchés, en affirmant jeudi soir qu'il n'était "pas sûr" d'être en mesure d'acquérir Twitter, même s'il en avait "techniquement la capacité". Présent à une conférence technologique TED à Vancouver au Canada, il a expliqué vouloir conserver autant d'actionnaires qu'il était légalement autorisé pour une société non cotée, soit environ 2.000. Il a ajouté avoir un "Plan B" si Twitter rejetait son offre, sans autre précision...

Les actions Twitter et Tesla en baisse à Wall Street

Durant la même conférence, Elon Musk a précisé que son but en rachetant Twitter "n'est pas de gagner de l'argent", mais de rendre service à la liberté d'expression et à la démocratie. Il prévoit notamment de rendre "apparent" tout changement apporté à un tweet, afin d'éviter toute "manipulation en coulisses, qu'elle soit via des algorithmes ou manuelle".

A Wall Street, les investisseurs ont réagi avec prudence à l'ensemble de ces informations : le titre Twitter a d'abord grimpé, mais a terminé en baisse de 1,7% à 45,08$ loin de l'offre de Musk. Et Tesla a abandonné 3,6%, les marchés mettant en doute la capacité de Musk à diriger de front Tesla, SpaceX et Twitter.

Dans les cotations post-séance, Twitter grimpait cependant de 3,8% après les informations du 'New York Post'.