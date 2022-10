Twitter et Elon Musk s'écharpent encore !

(Boursier.com) — Twitter a finalement reperdu 3,7% hier soir à Wall Street à 49,39$, et rendait encore 2% après bourse, s'éloignant du prix de 54,2$ finalement accepté par Elon Musk pour son rachat. Un juge a repoussé le procès Musk-Twitter, après que le milliardaire eut fait état de son intention de boucler le rachat dans les termes initiaux, pour 44 milliards de dollars. Mais dans le même temps, le ton monte de nouveau entre l'homme d'affaires et le groupe à l'oiseau bleu.

La justice de l'Etat américain du Delaware a suspendu hier jusqu'au 28 octobre la procédure intentée par Twitter dans le but de contraindre Musk à honorer son engagement initial de racheter le réseau social, montre un document judiciaire consulté par Reuters. Les avocats de Musk avaient demandé cette suspension en faisant valoir que le procès de cinq jours qui devait s'ouvrir le 17 octobre n'était plus nécessaire, la transaction devant être bouclée autour du 28 octobre. Par conséquent, "il n'est pas nécessaire d'organiser un procès accéléré pour ordonner aux défendeurs de faire ce qu'ils font déjà", ont souligné les avocats du patron de Tesla et SpaceX. "De manière incroyable, Twitter insiste pour continuer la procédure, mettant en danger l'opération et jouant avec les intérêts des actionnaires", ont aussi critiqué les équipes de Musk. Twitter s'opposait au report en réclamant que l'opération soit réalisée dès la semaine prochaine et en disant craindre une "manoeuvre déloyale" et un nouveau report...

"Maintenant, à la veille du procès, il (Elon Musk) déclare qu'il a l'intention de finaliser après tout. 'Faites-nous confiance', disent-ils, 'nous sommes sérieux cette fois', et ils demandent donc à être dispensés d'un jugement au fond", indique un autre document déposé par les avocats de Twitter et relayé par Yahoo! Finance. "La proposition des accusés est une invitation à de nouveaux méfaits et retards". Les avocats du réseau social considèrent donc que l'acheteur récalcitrant ne serait toujours pas fiable. "L'opération aurait dû être finalisée il y a longtemps", s'offusque encore Twitter.

Musk s'était engagé en avril à acquérir Twitter pour 54,2$ par action avant de faire machine arrière, dénonçant l'opacité du réseau social à propos de la mesure du nombre de faux comptes.

Selon le New York Times, le milliardaire aura lutté jusqu'au bout pour réduire l'addition. Il avait d'abord cherché à négocier une ristourne de 30% sur les 44 milliards de dollars du deal initial. Des personnes familières de la question ont indiqué au NYT que Twitter avait repoussé cette offre au rabais, à 31 milliards de dollars. La semaine dernière, Musk avait retenté sa chance et mené des discussions autour d'une décote de 10% sur le prix initial. Pour des raisons que le New York Times n'est pas en mesure d'expliquer, aucun accord n'avait été trouvé autour de ce prix.

Le réseau social média a finalement annoncé en début de semaine avoir reçu une lettre des équipes d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde entendrait donc bien racheter le groupe, ce nouveau rebondissement intervenant juste avant le procès du Delaware, qui s'annonçait délicat. L'intention de Twitter est quant à elle confirmée, à savoir finaliser la transaction dans les conditions initiales, à 54,2$ par titre.

Musk avait tenté précédemment d'abandonner l'opération. Il estimait en effet bien trop élevée la proportion des comptes fake et bots sur le réseau social, bien plus élevée que les "moins de 5%" prétendus par le groupe. Mais l'homme d'affaires a donc surpris encore par l'un de ses prompts revirements dont il a le secret. "Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application universelle", lançait le milliardaire, plus tôt cette semaine, dans un tweet. "Twitter accélère probablement X d'un rapport de 3 à 5, mais je pourrais me tromper", insistait Musk, évoquant aussi "la vision originale X.com", ce que certains estiment pouvoir être une super application "à la WeChat" comprenant réseau social, e-commerce et paiement.

Hier, le Wall Street Journal croyait savoir que Twitter et Musk négociaient les détails de leur accord final en vue d'une potentielle annonce lundi. Les derniers échanges virulents par avocats interposés laissent encore planer le doute, ce qui explique le différentiel entre les récents cours cotés et le prix de l'offre tant attendue.