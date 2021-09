Twitter et Airbnb plombés par Goldman Sachs

(Boursier.com) — Une note de Goldman Sachs sur les valeurs technologiques a agité le secteur lundi à Wall Street, où les titres Twitter (-3,1%) et Airbnb (-2,9%) ont fini en berne, l'analyste de "GS" Eric Sheridan conseillant de les vendre... D'autres technos, comme Lyft (+3,6%) et Expedia (+2,3%) ont profité à l'inverse de recommandations d'achat de la banque d'affaires américaine.

Sheridan est particulièrement sévère avec Twitter et Airbnb, estimant que malgré leurs qualités, leurs valorisations actuelles intègrent déjà les anticipations positives des marchés, à savoir l'évolution des modes de vie vers le télétravail pour Airbnb, et la hausse des revenus publicitaires pour Twitter. L'analyste assigne un objectif de cours de 132$ à Airbnb (contre 160,32$ lundi soir) et de 60$ pour Twitter (59,66$ lundi soir).

Dans sa note publiée dimanche, GS a initié la couverture de 16 valeurs technologiques. La banque conseille d'acheter Amazon, Facebook, Alphabet, Snap, Uber Technologies, Lyft et Expedia Group, et reste "neutre" sur Pinterest, Chewy, Netflix, Peloton Interactive, Spotify, Booking Holdings et DoorDash.