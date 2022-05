Twitter : Elon Musk voit les choses en grand

(Boursier.com) — Elon Musk voit les choses en grand pour Twitter. Le milliardaire, qui a dernièrement conclu un accord pour racheter l'oiseau bleu pour 44 milliards de dollars, souhaite multiplier par cinq le chiffre d'affaires annuel du réseau social à 26,4 milliards de dollars d'ici 2028, a rapporté vendredi le 'New York Times'. Selon une présentation faite aux investisseurs évoquée par le NYT, la publicité devrait représenter 45% des revenus totaux du groupe à cet horizon, soit environ 12 milliards de dollars, contre environ 90% en 2020, tandis que les abonnements devraient rapporter 10 Mds$ supplémentaires.

Quant aux flux de trésorerie, ils devraient grimper à 3,2 Mds$ en 2025 puis à 9,4 Mds$ en 2028. E.Musk compte augmenter le revenu moyen par utilisateur à 30,22 dollars en 2028 contre 24,83 dollars en 2021. Pour parvenir à ses fins, Twitter devrait compter plus de 11.000 employés d'ici 2025, contre environ 7.500 actuellement. Le milliardaire a promis de 'revitaliser' l'entreprise et d'augmenter le nombre d'utilisateurs, en luttant contre les spambots et en réduisant la quantité de modération pour faciliter la "liberté d'expression".

Par ailleurs, on a appris vendredi soir qu'Elon Musk et Twitter sont visés par une plainte déposée par un fonds de pension de Floride, qui cherche à empêcher le milliardaire de boucler rapidement le rachat du réseau social. Dans cette plainte déposée devant un tribunal du Delaware, le fonds de pension de la police de la ville d'Orlando estime qu'en vertu de la réglementation du Delaware, Elon Musk ne peut pas boucler le rachat de Twitter avant 2025 au moins à moins que des actionnaires représentant les deux-tiers des actions Twitter non détenues par le patron de Tesla n'approuvent l'opération. Elon Musk est un "actionnaire intéressé" après avoir acquis une participation de plus de 9% au capital de Twitter, ce qui exige un délai, peut-on lire dans la plainte.