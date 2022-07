Twitter : Elon Musk sur le point d'abandonner ?

(Boursier.com) — Twitter décrochait hier soir de 4% après bourse à Wall Street sur les 37$, bien loin du prix initial proposé de 54,2$ par titre pour son acquisition. Il faut dire que l'homme d'affaires Elon Musk, à l'origine de cette proposition de 44 milliards de dollars, avait déjà rapidement rétropédalé, demandant d'abord d'en savoir plus sur l'ampleur du phénomène des robots et comptes fake. L'homme le plus riche du monde laissait ainsi entendre qu'une offre révisée en baisse serait hautement probable. Désormais, l'opération serait même en sérieux danger, selon plusieurs rapports de médias. Il pourrait même abandonner, faute de pouvoir réellement mesurer la proportion des 'bots' et faux comptes sur la plateforme, si l'on en croit le Washington Post. Le WaPo (de Jeff Bezos) explique que le rachat de Twitter par Musk et ses alliés serait donc "en péril". Les discussions avec des investisseurs se seraient tempérées durant les récentes semaines, et le clan Musk estimerait ne pas être en mesure de confirmer les affirmations de Twitter au sujet des comptes de spam, dont la proportion est jugée minime par le réseau social média...

Dans le même temps, Twitter a annoncé avoir licencié 30% de son équipe de recrutement dédiée à l'acquisition de talents, le groupe demeurant sous pression depuis l'offensive de Musk.