Twitter : Elon Musk poursuivi par un actionnaire

(Boursier.com) — Un investisseur poursuit Elon Musk pour retard de divulgation concernant ses achats d'actions Twitter, rapporte CNBC. L'investisseur affirme que Musk a attendu au-delà du délai requis par la SEC (10 jours) pour le franchissement du seuil des 5%. Selon les accusations, cela aurait permis à Musk de continuer à acheter des actions du réseau social, augmentant sa participation, après la date limite de déclaration, à des "prix artificiellement réduits" en raison du manque d'information. L'article note que le délai de 10 jours mentionné dans le dossier aurait été le 24 mars.

Rappelons qu'Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre le conseil d'administration de Twitter, comme l'a annoncé le directeur général du réseau social à l'oiseau bleu, Parag Agrawal. Le board de Twitter et Agrawal avaient pourtant eu de nombreuses discussions à ce sujet. "Nous étions enthousiastes à l'idée de collaborer et conscients des risques", a ajouté le CEO. Ainsi, le conseil d'administration de Twitter avait offert un siège à l'homme le plus riche du monde, qui vient d'acquérir plus de 9% des actions. La nomination au board de Musk devait devenir officielle le 9 avril, mais le milliardaire a finalement préféré décliner l'offre. Agrawal ajoute que le groupe reste ouvert aux 'apports' de Musk. "Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et priorités demeurent inchangés", assure le CEO, ajoutant que les décisions restent entre les mains de la direction de Twitter.

Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a pris 9,1% du capital du réseau social média, qu'il avait auparavant critiqué pour son manque de liberté d'expression. Musk semble aussi déjà inspirer certains changements, puisque le groupe va tester une fonction d'édition permettant de modifier les tweets. Le milliardaire avait tweeté un sondage sur le sujet. En outre, l'homme d'affaires a refait sa déclaration de prise de participation afin de s'afficher cette fois en tant qu'"investisseur actif" (form 13D auprès de la SEC, contre un 13G réservé aux investisseurs passifs auparavant). Cela montre donc bien cette fois que l'homme d'affaires entend tenir un rôle actif dans l'évolution de Twitter.

Dans sa nouvelle déclaration 13D, Musk spécifie qu'il a utilisé du cash pour opérer ses achats d'actions quasi-quotidiennement entre le 31 janvier et le 1er avril. Ses cours d'achat vont de 32,8$ à 40,3$. Un analyste de Bloomberg juge que des changements au sein du conseil d'administration ou de la direction de Twitter sont probables dans les six prochains mois, si le groupe continue de sous-performer ses pairs.

Le refus de Musk de prendre part au board semble lever la contrainte de plafonnement de sa participation à 14,9%.