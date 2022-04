Twitter : Elon Musk pourrait arriver à ses fins

(Boursier.com) — Twitter va-t-il réussir son pari ? Quelque peu dubitatif après l'annonce initiale d'Elon Musk qui souhaite racheter le réseau social et le sortir de la cote, le marché pourrait bien finir par croire en l'offensive du patron de Tesla et SpaceX. Comme révélé par la presse américaine, l'homme le plus riche du monde a rencontré plusieurs dirigeants de Twitter dimanche après avoir séduit de nombreux actionnaires de l'oiseau bleu en dévoilant les détails financiers de son offre de 43 milliards de dollars. Twitter serait globalement plus ouvert à discuter d'un accord qu'il ne l'était auparavant, a précisé à 'Bloomberg' une personne proche des discussions.

Le milliardaire américain d'origine sud-africaine, qui possède une participation de 9,1% dans Twitter, a annoncé son projet d'acquisition le 14 avril, en expliquant que le réseau social devait être retiré de la Bourse pour pouvoir relancer sa croissance et devenir une plate-forme dédiée à la liberté d'expression. Le prix proposé est de 54,2$ par action, soit un montant total de plus de 43 milliards de dollars.

Selon le 'Wall Street Journal', un accord pourrait être finalisé dès cette semaine. Depuis que le milliardaire a a lancé son offre, l'action Twitter a grimpé de 6,7% mais se négocie toujours environ 10% en dessous du prix offert, signe qu'un certain scepticisme persiste quant au potentiel succès d'Elon Musk.