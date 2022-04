Twitter : Elon Musk nommé au conseil d'administration !

(Boursier.com) — Twitter a bondi de 27,1% hier à Wall Street, alors que le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, homme le plus riche du monde, vient de déclarer une participation "passive" de 9,2% au capital du réseau social média. Il détient 73 486 938 actions Twitter.

Musk n'a pas perdu de temps en livrant hier soir un sondage à propos d'une fonction "edit", demandée depuis longtemps par les utilisateurs pour pouvoir corriger un tweet. "Voulez-vous un bouton edit ?", a donc tweeté le milliardaire, visiblement pas si "passif" dans son investissement. Le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, ex-directeur technique, qui vient de remplacer Jack Dorsey, a répondu à Musk : "Les conséquences de ce sondage seront importantes. S'il vous plaît votez attentivement". Agrawal reprend en fait les termes utilisés par Musk dans son sondage sur la liberté d'expression sur Twitter, qui avait précédé sa montée au capital.

Parag Agrawal vient par ailleurs d'annoncer aujourd'hui sur Twitter qu'Elon Musk avait été nommé au conseil d'administration du groupe. "Grâce à des conversations avec Elon au cours des dernières semaines, il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration", a ajouté le CEO. "Il est à la fois un croyant passionné et un critique intense du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur Twitter et dans la salle de réunion, pour nous rendre plus forts à long terme. Bienvenue Elon !"

"Au plaisir de travailler avec Parag & le board de Twitter pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir !", a lancé pour sa part Musk, dont la participation au capital de Twitter sera néanmoins plafonnée à 15%.