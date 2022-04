Twitter : Elon Musk est-il "investisseur passif", ou le nouveau patron de Twitter ?

(Boursier.com) — Twitter a bondi de 27,1% pour terminer à 49,97$ hier lundi à Wall Street, alors que le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, homme le plus riche du monde, vient de déclarer une participation "passive" de 9,2% au capital du réseau social média. Cette nouvelle intervient alors que Musk s'était montré très dur dernièrement envers le réseau social, manifestant son envie de lancer son propre réseau pour défendre la liberté d'expression. Musk est l'une des 'stars' du réseau à l'oiseau bleu, avec plus de 80 millions d'abonnés. Le DG de Tesla a donc pris une participation importante dans la société de médias sociaux Twitter : il détient 73 486 938 actions Twitter, ce qui représente une participation de 9,2% dans la société. La participation valait 2,89 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture de Twitter vendredi, mais ce montant a donc grandement progressé hier pour se rapprocher des 4 milliards.

Musk n'a pas perdu de temps en livrant hier soir un sondage à propos d'une fonction "edit", demandée depuis longtemps par les utilisateurs pour pouvoir corriger un tweet. "Voulez-vous un bouton edit ?", a donc tweeté le milliardaire, visiblement pas si "passif" dans son investissement. Le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, ex-directeur technique, qui vient de remplacer Jack Dorsey, a répondu à Musk : "Les conséquences de ce sondage seront importantes. S'il vous plaît votez attentivement". Agrawal reprend en fait les termes utilisés par Musk dans son sondage sur la liberté d'expression sur Twitter, qui avait précédé sa montée au capital. "La liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ?", avait ainsi sondé Musk le 25 mars, ce à quoi plus de 70% des sondés avaient répondu "non". Musk avait justement spécifié que "les conséquences de ce sondage" seraient importantes...

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

— Parag Agrawal (@paraga), via Twitter

Agrawal semble donc 'fair play', mais il est évident que Musk tente d'influer grandement sur la politique du réseau social. Il ne reste plus qu'à espérer une saine collaboration entre l'actionnaire majeur Musk et le CEO Agrawal dans les prochaines années. Pour l'heure, nombreux sont ceux qui considèrent que Musk a pris le pouvoir à la tête du réseau, comme certains républicains qui réclament au milliardaire le rétablissement du compte Twitter de Donald Trump...