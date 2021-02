Twitter : Elon Musk décide de faire une pause...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les tweets souvent hauts en couleur d'Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, vont disparaître temporairement de la toile, au grand dam de ses quelque 44,8 millions de followers...

Ainsi, Elon Musk, qui a encore fait parler de lui la semaine dernière en commentant la spéculation boursière sur GameStop, a annoncé mardi sa décision de faire une pause sur le réseau social.

"Absent de Twitter pendant un certain temps", a-t-il ainsi tweeté sans autre précision sur les raisons de sa décision.

Off Twitter — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Juste avant de "couper" la ligne, Musk avait fait un point sur les avancées de sa nouvelle usine de batteries Giga Berlin, en construction en Allemagne. SpaceX a par ailleurs annoncé lundi que sa première mission spatiale touristique aurait lieu fin 2021, sous le nom d'Inspiration4.

La semaine dernière Elon Musk (devenu récemment l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon) avait tweeté concernant GameStop, mais aussi Etsy, contribuant ainsi à propulser l'action du détaillant en ligne à un niveau record. Considéré comme un visionnaire par ses followers, Musk avait même fait flamber le bitcoin de 20% la semaine dernière, uniquement en modifiant sa mini-description sur Twitter par la simple expression "#bitcoin".

Ce n'est pas la première fois que les tweets du milliardaire font polémique, et qu'il se fait discret en ligne. Il avait notamment tweeté exactement le même message en juin dernier, ce qui ne l'avait pas empêché de revenir sur le réseau social quelques jours plus tard seulement, avec un tweet détonant : "Amazon devrait être démantelé".

En novembre 2019, Musk avait aussi annoncé en quelques tweets laconiques qu'il quittait Twitter, sans s'y résoudre finalement. "Pas sûr que Twitter soit bien", "Reddit a l'air encore bien" et "Je me déconnecte", avait alors tweeté le milliardaire. Il était vite réapparu sur le réseau social, pour dézinguer le vendeur à découvert David Einhorn et son fonds Greenlight Capital, qui s'était attaqué à Tesla.

Avertissement de la SEC

En août 2018, Elon Musk s'était attiré les foudres du gendarme de la Bourse la SEC, en évoquant dans un tweet un possible retrait de la Bourse de Tesla, opération qu'il avait estimé être déjà financée, ce qui avait fait bondir le titre. La SEC l'avait alors accusé d'avoir trompé les investisseurs et l'avait contraint à abandonner le poste de président du conseil d'administration de Tesla, dont il reste cependant le directeur général.

La semaine dernière, face à la vague de spéculation sur GameStop, la SEC a émis un avertissement contre d'éventuelles manipulations de cours, qui semblait s'adresser davantage aux courtiers en ligne comme Robinhood, qui avaient empêché temporairement leurs clients actifs de négocier certaines valeurs face à la frénésie spéculative.