Twitter : Elon Musk craint que 20% des utilisateurs ne soient des robots ou fake

(Boursier.com) — Twitter décrochait encore de 8,2% hier soir à 37,39$ à Wall Street, et la séance d'aujourd'hui devrait être encore mouvementée ! "20% de faux comptes/spams, 4 fois plus que ce que prétend Twitter, pourraient être beaucoup plus élevés. Mon offre était basée sur l'exactitude des déclarations à la SEC de Twitter. Hier, le directeur général de Twitter a publiquement refusé de montrer la preuve des (ndlr : comptes fake et spam) < 5%. Cet accord ne peut pas avancer tant qu'il ne le fait pas", a tweeté Musk à l'instant, après avoir échangé hier avec Parag Agrawal, le CEO du réseau social média, qui expliquait qu'une évaluation externe de ces faux comptes ne pouvait être effectuée.

Elon Musk est peut-être à la recherche d'une meilleure offre après sa proposition d'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, 54,2$ par titre, prix qui pourrait sembler trop élevée si le niveau des faux comptes se révélait aussi conséquent. Lors d'une conférence technique intitulée 'All In' à Miami lundi, Musk a fait remarquer qu'il pensait que 20% des utilisateurs de la plateforme étaient des faux comptes ou des comptes de spam, et c'est peut-être la raison pour laquelle le DG de Tesla n'a pas exclu la possibilité d'un ajustement de l'accord antérieur. Pour l'heure, le deal a été suspendu par Musk, le temps qu'il évalue ce niveau des faux comptes. Les marchés financiers semblent ne pas exclure l'abandon du deal, puisque le titre évolue environ 30% en dessous de l'offre initiale. Le milliardaire, homme le plus riche du monde, était rappelons-le monté à plus de 9% du capital avait d'annoncer son intention d'acquérir Twitter pour défendre la libre expression...

Selon Bloomberg, Musk a déclaré que la possibilité d'un accord ajusté de rachat de Twitter n'était pas "hors de propos". L'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, a déclaré qu'il pensait que 20% des comptes Twitter étaient des faux ou des spams, un nombre qui doit être considérablement réduit. Si Musk se retire de l'accord, il devra payer à Twitter des frais de résiliation d'un milliard de dollars.