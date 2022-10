Twitter : Elon Musk aurait cherché à réduire le prix de 30% !

(Boursier.com) — Twitter se stabilise à 51,3$ à Wall Street, non loin du prix de 54,2$ par titre finalement accepté par l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, pour l'acquisition du réseau social média. Selon le New York Times, le milliardaire aura lutté jusqu'au bout pour réduire l'addition. Il avait d'abord cherché à négocier une ristourne de 30% sur les 44 milliards de dollars du deal initial. Des personnes familières de la question ont indiqué au NYT que Twitter avait repoussé cette offre au rabais, à 31 milliards de dollars. La semaine dernière, Musk avait retenté sa chance et mené des discussions autour d'une décote de 10% sur le prix initial. Pour des raisons que le New York Times n'est pas en mesure d'expliquer, aucun accord n'avait été trouvé autour de ce prix.

Le réseau social média a finalement annoncé avant-hier avoir reçu une lettre des équipes d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde va donc bien racheter le groupe, ce nouveau rebondissement intervenant juste avant un procès qui s'annonçait délicat pour lui. L'intention de Twitter est quant à elle confirmée, à savoir finaliser la transaction dans les conditions initiales, à 54,2$ par titre.

Rappelons que Musk avait tenté précédemment d'abandonner l'opération. Il estimait en effet bien trop élevée la proportion des comptes fake et bots sur le réseau social, bien plus élevée que les "moins de 5%" prétendus par le groupe. Mais l'homme d'affaires a donc surpris encore par l'un de ses prompts revirements dont il a le secret. "Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application universelle", a lancé le milliardaire dans un tweet. "Twitter accélère probablement X d'un rapport de 3 à 5, mais je pourrais me tromper", a insisté Musk, évoquant aussi "la vision originale X.com", ce que certains estiment pouvoir être une super application "à la WeChat" comprenant réseau social, e-commerce et paiement.

Musk est donc désormais prêt à procéder au rachat au prix initial de 44 milliards de dollars, ce qui mettrait un terme au conflit entre l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, et le réseau social média à l'oiseau bleu. La lutte entre Musk et Twitter avait écorné ces derniers mois la réputation de la marque Twitter et sans doute aussi un peu celle du tempétueux milliardaire. Musk s'était engagé en avril à acquérir la plateforme, avant de faire volte-face... Reuters croit savoir que Musk et Twitter pourraient mettre un terme à ce conflit légal très rapidement.

Le nouveau revirement du multimilliardaire intervient avant une confrontation qui s'annonçait tendue avec Twitter devant une cour du Delaware le 17 octobre. Le réseau social cherchait à obtenir une injonction contraignant Musk à s'exécuter dans les termes initiaux, ce qu'il a donc décidé finalement de faire.

En juillet, Musk pensait pouvoir se retirer sans pénalité, mettant en avant le nombre très élevé des comptes bots et contestant ainsi les annonces du groupe à ce sujet. L'équipe légale de Twitter avait indiqué fin septembre que les spécialistes employés par Musk estimaient la proportion des comptes fake sur la plateforme entre 5,3 et 11%.

Parmi les grands gagnants de l'affaire, on retrouve l'investisseur activiste Carl Icahn, qui avait judicieusement amassé ces derniers mois, selon le Wall Street Journal, une participation de plus de 500 millions de dollars au capital de l'oiseau bleu. Icahn aurait payé dans les 35$ par titre selon le rapport. La plus-value pour le milliardaire pourrait ainsi ressortir supérieure à 250 millions de dollars ! Le pari d'Icahn reposait justement sur le fait que Musk évite le procès et finalise la transaction initiale. Third Point, firme de Daniel Loeb, ou D.E. Shaw, auraient aussi acquis des titres Twitter ces derniers mois dans le même esprit.

Notons tout de même que selon plusieurs sources proches de la question citées par Reuters, Apollo Global Management et Sixth Street Partners, qui envisageaient de participer au financement de l'offre d'acquisition de Musk, auraient mis fin aux discussions.