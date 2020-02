Twitter dopé par un revenu record de plus d'un milliard de dollars

(Boursier.com) — Twitter flambe avant bourse à Wall Street, le réseau social média ayant publié des revenus trimestriels pour la première fois supérieurs au milliard de dollars. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 119 millions de dollars et 15 cents par titre, contre 255 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 25 cents, contre 31 cents un an plus tôt et 29 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 1,01 milliard de dollars, contre 992 millions de dollars de consensus et 909 millions un an avant. Le groupe a récupéré 7 millions "d'utilisateurs actifs mensuels monétisables" sur une base séquentielle, en comparaison du trimestre antérieur, soit un total de 152 millions. Les nouveaux clients dépassent donc le consensus FactSet, qui n'était que de 2 millions. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe californien prévoit des revenus allant de 825 à 885 millions de dollars, contre 873 millions de consensus.