Twitter : deux sièges pour Silver Lake et Elliott

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Twitter, le réseau social média, a annoncé un accord dans le cadre duquel les firmes de private equity Elliott Management Corp. et Silver Lake obtiendront chacune un siège au conseil d'administration. Le 'deal' intervient alors qu'Elliott faisait pression afin d'obtenir le départ du directeur général de la firme à l'oiseau bleu, Jack Dorsey. Dans le cadre de l'accord, Silver Lake investira pour sa part 1 milliard de dollars. Twitter utilisera sa propre trésorerie, ainsi que l'investissement de Silver Lake, afin de mener à bien un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. Twitter indique que son conseil d'administration a formé un comité destiné à évaluer la structure managériale et le plan potentiel de succession de son CEO. Les résultats seront rendus publics d'ici la fin de l'année. Dorsey, 43 ans, dirige par ailleurs la firme Square Inc dans les paiements mobiles. Elliott détient 4% du capital de Twitter.