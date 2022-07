Twitter dans le rouge après le retrait d'Elon Musk

(Boursier.com) — L 'action Twitter chute de plus de 5% avant bourse lundi, alors que l'homme d'affaires Elon Musk a renoncé vendredi au rachat du réseau social, mettant fin à un suspense qui a duré de longues semaines. Le patron de Tesla, qui avait menacé de dénoncer l'accord de rachat à 44 milliards de dollars à cause du flou régnant sur les comptes spam et "bot", a donc mis sa menace à exécution.

Pour expliquer sa décision, il a accusé Twitter d'avoir violé ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes.

Une action en justice ?

Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a déclaré que le conseil prévoyait d'intenter une action en justice afin de faire respecter l'accord. "Le conseil d'administration de Twitter s'engage à conclure l'accord au prix et selon les termes conclus avec M. Musk", a-t-il écrit.

Les avocats du patron de Tesla ont répondu que Twitter n'avait pas répondu à de nombreuses demandes d'information concernant les comptes de spam et les faux comptes, une donnée fondamentale pour évaluer la performance de l'entreprise.

"Twitter viole plusieurs dispositions de l'accord et semble avoir fait des déclarations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s'est appuyé pour conclure l'accord de fusion", indique le document.

Selon les termes de l'accord, le milliardaire devra payer une indemnité de rupture d'un milliard de dollars s'il ne conclut pas la transaction, mais les observateurs s'attendent plutôt à un long bras de fer juridique entre Elon Musk et l'entreprise basée à San Francisco.

Fidèle à ses habitudes, Elon Musk a réagi via un "tweet" sur le réseau social. "Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Ensuite ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas d'informations sur les "bots". Maintenant ils veulent m'attaquer en justice pour racheter Twitter. Maintenant ils vont devoir fournir à la justice les informations sur les "bots", peut-on lire dans un photomontage, montrant le portrait du milliardaire, hilare face à cet embroglio.