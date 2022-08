Twitter combine ses équipes luttant contre les contenus toxiques et bots

(Boursier.com) — Twitter s'activerait, face aux accusations répétées d'Elon Musk. Le réseau social média combinerait des équipes travaillant sur la réduction du contenu toxique et des spam bots. Selon une note interne évoquée par l'agence Reuters, Twitter créerait un nouveau groupe appelé "Health Products and Services" en combinant son équipe qui travaille à la réduction de la désinformation et du contenu préjudiciable, avec son équipe qui examine les profils signalés par les utilisateurs et supprime les comptes de spam, alors que l'entreprise a besoin d'équipes pour se concentrer sur des problèmes spécifiques, travaillant ensemble comme une seule équipe. L'article note qu'en réponse aux allégations de l'ancien chef de la sécurité Peter Zatko, Twitter a déclaré qu'elles visaient à attirer l'attention et à nuire à l'entreprise. Twitter maintient en outre officiellement ses remarques antérieures sur les comptes de spam et de bot.

Elon Musk aurait demandé quant à lui des renseignements à l'ex-dirigeant et fondateur du réseau social média, Jack Dorsey, afin de l'aider à démontrer le niveau déraisonnable des comptes fake et bots. Twitter est aussi accusé d'avoir trompé les régulateurs fédéraux au sujet de ses défenses de sécurité et de ses comptes de spam, ont rapporté mardi CNN et le Washington Post, citant des révélations de l'ancien chef de la sécurité de la société de médias sociaux, Peiter Zatko. Les dirigeants de Twitter n'auraient pas les ressources nécessaires pour comprendre pleinement le nombre réel de bots sur la plateforme et n'étaient pas motivés pour le faire, a rapporté CNN, citant Zatko. Twitter est lancé rappelons-le dans une bataille juridique avec Musk, après que le milliardaire a déclaré en juillet qu'il mettait fin au deal pour acheter la société pour 44 milliards de dollars, alléguant que Twitter avait violé le contrat. Un procès est prévu le 17 octobre.