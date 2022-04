Twitter : Bruxelles appelle Musk à respecter ses nouvelles règles !

(Boursier.com) — Après son rachat par Elon Musk, Twitter "devra s'adapter totalement aux règles européennes", a prévenu mardi Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur. "Quel que soit le nouvel actionnariat, Twitter devra désormais s'adapter totalement aux règles européennes", a ainsi averti mardi le responsables européen.

Le nouveau règlement sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA), conclu samedi par les législateurs de l'UE, va ainsi contraindre les grandes plateformes internet à mieux lutter contre les contenus illégaux. Le DSA s'appliquera dans quelques mois, une fois achevé son parcours législatif.

Dans une interview accordée à la Radio télévision suisse (RTS), Thierry Breton a souligné que les nouvelles règles vont obliger les réseaux sociaux, dont Twitter, "à mettre de la modération, à ouvrir leurs algorithmes, à respecter tout simplement la démocratie". "Le fait que Twitter change d'actionnaire ne change strictement rien par rapport à ses obligations en Europe", a ajouté Thierry Breton.

Le nouveau règlement stipule l'obligation de retirer "promptement" tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu'une plateforme en a connaissance. Il contraint les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant "fréquemment" la loi.

Amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires annuel

"Que ce soit sur le harcèlement en ligne, la vente de produits contrefaits, la pédopornographie, les appels à des actes terroristes, Twitter devra s'adapter à notre réglementation européenne qui n'existe pas aux Etats-Unis", a insisté le commissaire, à l'origine de cette nouvelle législation européenne avec son homologue à la Concurrence Margrethe Vestager.

Thierry Breton a ajouté ne pas craindre un bras de fer avec un réseau libertaire tel que semble l'envisager Elon Musk : "Les bras de fer ont déjà eu lieu, les plateformes ont tout fait pour amoindrir le texte qui a été voté. Mais maintenant, c'est fini, la loi est là et devra être respectée."

Les "très grandes plateformes" (comptant "plus de 45 millions d'utilisateurs actifs" dans l'UE) dont fait partie Twitter, seront audités une fois par an, à leurs frais, par des organismes indépendants et placés sous la surveillance de la Commission européenne. Celle-ci pourra infliger des amendes atteignant 6% de leurs ventes annuelles en cas d'infractions répétées.

Musk a souvent jugé Twitter trop sévère sur la modération de ses contenus

Elon Musk qui s'apprête à acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars en vue de retirer le réseau social de la Bourse, a justifié son offre par son désir de relancer la croissance de Twitter et d'en faire une plate-forme dédiée à la liberté d'expression. "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", a ainsi déclaré lundi soir Elon Musk lorsque le conseil de Twitter a accepté son offre. Le PDG de Tesla et de SpaceX a évoqué de "nouvelles fonctionnalités" pour le réseau social, sans préciser lesquelles.

Le milliardaire américain, qui possède la plus grosse fortune mondiale, compte non moins de 83 millions d'abonnés sur son compte Twitter. Il a souvent critiqué le réseau social, notamment au sujet de la liberté d'expression, et de la modération des contenus, qu'il juge trop sévère.

Aux Etats-Unis, à six mois des élections législatives de mi-mandat, d'une importance cruciale pour le président américain Joe Biden, l'acquisition de Twitter par Elon Musk suscite des inquiétudes dans une partie de la classe politique américaine, notamment dans le camp démocrate. Des observateurs craignent que Musk n'autorise à nouveau des comptes républicains supprimés, dont celui de l'ex-président Donald Trump et de certains de ses partisans.