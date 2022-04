Twitter : Apollo intéressé ?

(Boursier.com) — Twitter demeure convoité, après l'offre de plus de 43 milliards d'Elon Musk, qui venait auparavant de monter à 9,1% du capital du réseau social média. Apollo Global Management aurait envisagé de participer à l'offre d'acquisition de Twitter, selon le Wall Street Journal. Le WSJ rapporte qu'Apollo a eu des discussions sur la possibilité de fournir des capitaux pour soutenir une offre publique d'achat d'Elon Musk ou d'un autre soumissionnaire sur Twitter. Le New York Post avait précédemment rapporté la semaine dernière que Thoma Bravo envisageait une offre sur Twitter, et a ensuite rapporté hier que Musk recherchait des partenaires pour son offre.