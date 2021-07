Twitter affiche des résultats exceptionnels

Twitter affiche des résultats exceptionnels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Twitter , le réseau social média californien, a dégagé sur le second trimestre un bénéfice ajusté par action de 20 cents, contre une perte de 1,39$ par titre un an auparavant et un consensus de +7 cents. Les revenus de la firme ont été de 1,19 milliard de dollars, dépassant de plus de 10% le consensus de marché, contre 683 millions de dollars un an plus tôt. Les résultats du réseau social ressortent donc assez remarquables, traduisant une forte et inattendue progression du nombre d'utilisateurs et des ventes publicitaires. En comparaison du précédent trimestre, le groupe a récupéré 7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. La hausse de la base d'utilisateurs ressort à 11% en glissement annuel et le groupe revendique désormais 206 millions d'utilisateurs actifs quotidiens "monétisables". Les revenus se sont envolés quant à eux de 74%, alors que les seuls revenus publicitaires ont flambé de 87%.

Jack Dorsey, le CEO du groupe, a estimé durant la conférence de présentation des résultats que le bitcoin faisait partie du futur de Twitter et pourrait être utilisé pour des transactions de e-commerce sur la plateforme ou pour rémunérer des créateurs de contenus populaires... Le groupe prévoit, pour le troisième trimestre, des revenus allant de 1,22 à 1,3 milliard de dollars, ce qui dépasse les attentes.