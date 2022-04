Twitter : accord conclu pour un rachat par Elon Musk !

(Boursier.com) — Elon Musk a réussi son pari ! Après de longues discussions, le patron de Tesla et SpaceX a conclu un accord lundi pour racheter le réseau social Twitter pour près de 44 milliards de dollars, soit un prix de 54,2$ par action, a annoncé Twitter lundi soir, confirmant les rumeurs qui ont circulé toute la journée.

Le titre Twitter a bondi de 5,6% pour terminer à 51,88$ à Wall Street en réaction à cette annonce. Alors que l'opération semblait incertaine la semaine dernière, l'homme le plus riche du monde avait fait accélérer le dossier en rencontrant dimanche plusieurs dirigeants du réseau social à l'oiseau bleu, après avoir séduit de nombreux actionnaires du groupe en dévoilant les détails financiers de son offre.

Au nom de la "démocratie qui fonctionne"

Le milliardaire américain, qui a acquis début avril une participation de 9,1% dans Twitter, a ensuite annoncé le 14 avril son projet d'acquérir 100% des titres, en expliquant que le réseau social, fondé en 2006 par Jack Dorsey entre autres, serait ensuite retiré de la Bourse pour pouvoir relancer sa croissance et devenir une plate-forme dédiée à la liberté d'expression.

"La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", a ainsi déclaré lundi soir Elon Musk dans un communiqué. Le PDG de Tesla et de SpaceX a évoqué de "nouvelles fonctionnalités" pour le réseau social, sans préciser lesquelles.

Le conseil d'administration de Twitter avait initialement adopté une "pilule empoisonnée" destinée à repousser l'offre non sollicitée d'Elon Musk, mais il a été mis sous pression par certains de ses actionnaires et par la présentation d'un plan de financement jugé crédible, à base de prêts bancaires et de ventes d'actions, probablement Tesla, par Elon Musk.

Elon Musk, qui compte non moins de 83 millions d'abonnés sur son compte Twitter, a souvent critiqué le réseau social, notamment au sujet de la liberté d'expression, et de la modération des contenus, qu'il juge trop sévère.

Donald Trump ne compte pas revenir sur Twitter

Aux Etats-Unis, à six mois des élections législatives de mi-mandat, d'une importance cruciale pour le président américain Joe Biden, l'acquisition de Twitter par Elon Musk suscite des inquiétudes dans une partie de la classe politique américaine, notamment dans le camp démocrate. Des observateurs craignent que Musk n'autorise à nouveau des comptes républicains supprimés, dont celui de Donald Trump et de certains de ses partisans.

A noter que Donald Trump, qui a lancé en février son propre réseau social, Truth, a déclaré lundi soir à Fox News qu'il ne reviendra pas sur Twitter même si Elon Musk l'y autorisait. "Je continuerai d'utiliser Truth", a-t-il dit, tout en espérant qu'"Elon améliore Twitter (...) qui a des bots et des faux comptes".

L'acquisition de Twitter devrait être finalisée courant 2022, à condition d'être approuvée par les actionnaires et les autorités de régulation. A noter que Twitter publiera comme prévu ses résultats du 1er trimestre ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, mais la direction a indiqué qu'il n'y aura pas de conférence téléphonique à cette occasion.