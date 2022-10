Twitter : 30% de comptes de spam ?

(Boursier.com) — Twitter regagne 2% avant bourse à Wall Street, après avoir trébuché hier soir de près de 3%. Un deuxième lanceur d'alerte pourrait témoigner dans le cadre du procès concernant le rachat avorté du réseau social média par l'homme d'affaires multimilliardaire Elon Musk, indique le New York Post. Dans une interview, ce nouvel intervenant, un ancien employé de Twitter, déclare au NY Post qu'un rapport interne d'il y a quelques années avait conclu... qu'au moins 30% des comptes Twitter étaient des comptes de spam ! On serait donc très loin de l'évaluation faite officiellement par le groupe, qui était de moins de 5% de comptes 'fake' et spam. Néanmoins, le potentiel nouveau lanceur d'alerte a précisé au NY Post qu'il n'était pas certain de vouloir la "publicité" que le témoignage apporterait. Ainsi, il pourrait choisir de ne pas prendre la parole. Selon l'article, il n'aurait pas été assigné à comparaître à ce stade.

Une source proche de Twitter a déclaré par ailleurs au New York Post que la société n'était pas au courant de l'étude mentionnée, et que dans tous les cas, le choix de Musk de renoncer à la diligence raisonnable affaiblirait tout argument au sujet des 'bots' que l'homme le plus riche du monde pourrait vouloir mettre en avant.