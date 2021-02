Twitter : +13%, les analystes apprécient les résultats

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Twitter a bondi mercredi de 13,2%, terminant à 67,77$ à Wall Street, au plus haut depuis 7 ans, au lendemain de la publication de ses comptes du 4e trimestre 2020. Le réseau social a publié des résultats supérieurs aux attentes, et dit ne pas souffrir du bannissement de Donald Trump du réseau, après ses appels controversés à manifester devant le Capitole début janvier.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidien monétisables de Twitter a atteint 192 millions fin décembre, en hausse de 27% sur un an, mais un peu inférieur aux attentes des marchés (193,5 millions). En outre, la croissance des utilisateurs actifs devrait ralentir courant 2021, a estimé le réseau social. Dans une lettre à ses actionnaires, Twitter a précisé que la hausse des utilisateurs actifs, qui avait dépassé 20% depuis 5 trimestres, allait retomber plus près des 10% ("low double digits") à partir du 2e trimestre 2021.

Pour le 1er trimestre en cours, la croissance du nombre d'utilisateurs est encore attendue autour de 20%, mais "au-delà du 1er trimestre, il sera de plus en plus difficile de progresser par rapport à une base élevée, qui a été significativement gonflée en 2020 par la pandémie de coronavirus", a ainsi expliqué le réseau social.

Des brokers relèvent leurs objectifs de cours

Ces prévisions mitigées n'ont cependant pas refroidi les analystes financiers, qui ont été nombreux à relever mercredi leurs objectifs de cours pour l'action Twitter. Le courtier Oppenheimer vise ainsi désormais 70$ contre 58$ auparavant, jugeant les perspectives à moyen terme du groupe "hautement attrayantes". Bank of America Securities a relevé son objectif à 78$ contre 58$, et MKM Partners est passé de 60$ à 73$.

Selon des sources citées par 'Bloomberg', Twitter serait en train de repenser son modèle économique afin d'être moins dépendant des revenus publicitaires. Cette nouvelle stratégie pourrait passer par des abonnements à des fonctionnalités "premium".

Un bénéfice net en hausse de 87% au 4e trimestre

Pour le trimestre achevé fin décembre, le bénéfice net du réseau social américain a atteint 222 millions de dollars (+87% sur un an), soit 29 cents par action, et 38 cents en données ajustées, contre 29 cents attendus par le consensus du cabinet FactSet.

Les ventes de Twitter ont bondi de 28% pour atteindre 1,29 milliard de dollars, alors que le consensus tablait sur 1,18 Md$. C'est la deuxième fois de son histoire que Twitter parvient à dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires trimestriel.

Sur l'ensemble de 2020, Twitter affiche un chiffre d'affaires de 3,72 milliards de dollars (+7%), mais accuse une perte nette de 1,14 Md$ (après +1,47 Md$ en 2019) en raison de la crise du Covid-19.

Twitter a par ailleurs estimé "modeste" l'impact des dernières modifications du système d'exploitation iOS d'Apple, qui permet aux utilisateurs de mieux protéger leurs données personnelles, ce qui pourrait avoir un impact négatif pour les autres réseaux, dont Twitter, Facebook, Snap ou encore Pinterest.

80% de l'audience de Twitter est hors des Etats-Unis

Le directeur financier Ned Segal a décrit dans un communiqué un trimestre marqué par "une performance meilleure que prévue dans tous les produits et les zones géographiques majeurs".

Jack Dorsey, le fondateur du réseau social, s'est félicité de la croissance du nombre d'utilisateurs pendant les élections américaines, puis après sa décision en janvier de bannir Donald Trump, qui revendiquait 89 millions de "followers". Twitter a aussi banni en janvier de nombreux comptes extrémistes ou conspirationnistes, dont 70.000 comptes affiliés à la mouvance conspirationniste QAnon.

"Notre plateforme est plus large qu'un sujet ou que tel ou tel compte", a déclaré Dorsey aux analystes, précisant que "80% de notre audience se trouve hors des Etats-Unis, et nous avons plus de 50 comptes suivis par plus de 25 millions de personnes".